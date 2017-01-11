英鎊走貶激勵 英股再創新高

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歐洲股市今天走高，其中倫敦股市在英鎊挫貶和商品價格反彈帶動下，再創歷史新高。

官方公布疲軟的貿易數據抵銷亮眼的工業產出數據，英鎊隨之走貶，提供倫敦股市上攻新動力。

倫敦FTSE 100指數來到7293.26點，延續新年之前展開的破紀錄走勢。

ETX Capital分析師威爾森（Neil Wilson）指出：「英鎊持續走貶提供股市更多支撐，我們看到FTSE 100指數創新高，現在距離7300點僅有咫尺之遙。」1060111

(中央社)