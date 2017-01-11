北京高考2020年起 將採「文理不分家」

中國北京2020年起的高考（大陸大學升學考試）將採取「文理不分家」，近日已有不少學校開始因應調整課程內容。自2016年4月發布的北京新高考方案規定後，雖然不分文理的實施的時間為2020年，但高考內容文理融通的趨勢，已外傳將在新學年出現，不少大陸家長、學生為此人心惶惶。

近一段時間以來，大陸多數地區均有高考文理不分科的消息傳出，這讓很多正在準備升入高中的學生和家長，難免為此產生憂慮的心態；且網上也傳出一道「神級」試題，其中包含電阻、歷史、政治等相關資訊，要學生選出最恰當的標題，但無論是擅長理科的學生，抑或對歷史科目拿手的文科生都紛紛表示「看不懂」。

事實上，多位大陸老師和教育評論家皆表示，就該題目而言，文科生和理科生都可以運用所學的歷史知識和電路知識進行解讀，但毋庸置疑的是帶有明顯文理混淆標識的題目有很多誤導性，高考出現的可能性並不大。

(旺報)