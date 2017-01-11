國民黨通過 3／31前補繳黨費可投黨主席

國民黨中常會11日通過中常委提案修正「黨員繳納黨費辦法」第12條，依原先規定，欠繳黨費之現有黨員，要在今年1月20日前補繳未繳期間之黨費，才能行使5月20日黨主席與黨代表之投票權；修正之後，欠繳黨費之現有黨員，只要於今年3月31日前補繳，即可行使5月20日黨主席與黨代表之投票權。

國民黨「黨員繳納黨費辦法」第12條原規定「黨員依規定應繳納黨費而未繳交者，暫停一切黨權。黨員補繳未繳期間之黨費後四個月，始恢復應有黨權。補繳最多以追溯四年為限。」修正後條文為：「黨員依規定應繳納黨費而未繳交者，暫停一切黨權。黨員補繳未繳期間之黨費後四個月，始恢復應有黨權，但於第一季補繳歷年欠繳黨費者不在此限。補繳最多以追溯四年為限。」

國民黨新聞稿稱，未來只要於當年第1季（3月31日）前，黨員補繳歷年欠繳黨費，即可行使當年度應有之黨權。但新入黨及回復黨籍之黨員不在此範圍內。

(旺報)