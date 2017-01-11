雙塔對決精彩 南山擊敗泰山
上屆HBL有多名身高超過200公分的球員加入，本屆令人期待他們的成長，正巧本屆晉級12強校名有「山」的球隊，除了東山高中外，陣中都有2米長人，今衛冕軍南山高中對決泰山高中，最終南山以70比59獲勝，但勝負之外，南山吳沛嘉與泰山譚傑龍在籃下的相互較勁，更是比賽亮點。
身高204公分的吳沛嘉成名較早，他在明仁國中時期，就與隊友張鎮衙合組雙塔，拿下國中聯賽冠軍，而203公分的譚傑龍則是進入泰山高中後才為人所知，兩人經過高一歷練，實力都有所提升，譚傑龍更為顯著，兩人對決重要的不只是勝負，兩人的不斷進步更令球迷關心。
兩人此役都從替補出發，似乎是兩隊教練有意讓兩人有更多機會較勁，他們出賽時間都超過25分鐘，吳沛嘉攻下9分看來略遜於譚傑龍10分、14籃板，但他坐鎮禁區一舉送出6記辣鍋，甚至還模仿前NBA球星穆湯伯的搖手指姿勢，氣勢凌人，譚傑龍則有7次失誤，也看得出進步空間。
唯一晉級12強的南部球隊高苑工商，每場比賽都動員大批啦啦隊到高雄巨蛋加油，每逢高苑比賽都是高雄巨蛋最熱鬧的比賽，今遭遇東泰高中強勢挑戰，兩隊一路糾纏，高苑憑藉全場一面倒加油聲，打完前3節才甩開對手追趕，終以76比63獲勝，本屆拉出一波5連勝。
高苑田浩攻下全場最高21分，洪楷傑挹注14分，但兩人合計竟有離譜的19次失誤，U17世青國手陳郁仁板凳出發攻下17分；東泰也有4人得分達兩位數，陳政軒攻下最高15分。
(中時電子報)
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