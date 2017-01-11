針灸是偽科學？維基百科引爭議
維基百科英文網站中將針灸定義為「偽科學（pseudoscience）」，引來超過2500人連署抗議。
維基百科英文網站的Acupuncture（針灸）條目中，首段就指出，「傳統中醫的理論和實踐並不是基於科學知識，而針灸是一種偽科學」。文中引述一些對針灸的評價指出，針灸在很多情況下沒有效果。
根據法制晚報，負責營運維基百科的維基基金會的傳播經理萊恩對此回應，維基百科一般不會撰寫、編輯或是控制維基百科的內容，所有內容均決定於來自全球的志願者編輯對網站的投稿。但她說，會繼續追蹤此事件。
「針灸現狀基金會」發起請願，目的要以醫學和科學共識來糾正維基百科的針灸介紹頁面的錯誤。在請願網站Change.org上已有超過2500人簽名。
這項請願的發起者是一名針灸醫生科普曼，他告訴法制晚報，這是「反針灸宣傳」，並認為維基百科上關於針灸的說明證據不足。他還說，自己無法順利修改編輯此條目，其他編輯也有過同樣的困擾。
中國僑網引述大陸中醫針灸協會副會長李景新說，美國針灸的發展已經超過40年，在各州和全國都合法化，美國的衛生研究院也有對針灸進行鑑和說明。如果僅僅因為針灸來源於古典理論的指導，就被定義為偽科學，「那是不正確的認知」。1060111
(中央社)
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