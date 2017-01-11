菲外長：南海準則架構 可望年中出爐
菲律賓外交部長雅賽今天表示，東南亞國家協會與中國大陸希望在今年中旬以前，敲定南海行為準則的架構，以緩和爭議海域的緊張局勢，但準則不會納入南海案仲裁結果。
雅賽（Perfecto Yasay, Jr.）今天在外交部主持記者會時說，「我們將加快腳步，希望於今年上半年完成這道架構，相關官員正在持續討論中。」
菲律賓今年擔任東協（ASEAN）輪值主席國，雅賽表示，菲律賓希望南海行為準則架構，能成為東協會議的主軸。
他也提到，南海行為準則架構將包括行為準則的要素與原則，但不會納入南海案仲裁結果。
南海爭議導致區域緊張，東協於2002年與大陸簽署了南海共同行為宣言，各方同意克制並避免提升區域緊張，宣言不具約束力，包括菲越在內數國力促擬訂具約束力的南海行為準則。
大陸以南海9段線為據，主張擁有南海大約9成海域，與菲、越等國家主張的海域發生重疊，引發爭議。馬尼拉於2013年將爭議提交國際仲裁，常設仲裁法院去年7月裁決，南海9段線在聯合國海洋法公約之下，沒有效力。
菲律賓政府一直希望南海行為準則可以納入分隔爭議海域及非爭議海域的條款，以及爭端解決機制，北京過去對此反應消極。
雅賽說，北京「現已參與討論，我們與中國坐下來談了，中國會批准它，這會是東協-中國的文件。」1060111
(中央社)
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