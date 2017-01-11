陸新一代電子偵察船 開陽星船入列服役

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中國大陸自行研發的新一代電子偵察船－舷號856的開陽星船10日入列中共海軍服役，，入列後隸屬北海艦隊一作戰支援艦支隊。

大陸微信公眾號「當代海軍」報導，開陽星船入列命名授旗儀式10日在青島一處軍港舉行，此偵察船標榜能夠對一定範圍內各種目標實施全天候、不間斷偵察。

報導說，電子偵察船是用於電子技術偵察的海軍勤務艦船，電子偵察船所搜集的電磁信號和數據資料對於破譯敵方加密信號、摸索敵方通訊頻段規律以及研究有針對性的干擾方法等都具有相當重要的作用。1060111

(中央社)