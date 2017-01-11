推亞洲自由車旅遊天堂 觀光局荷蘭參展
交通部觀光局今年再度參展荷蘭最大旅展，以台灣為亞洲自行車旅遊天堂為訴求，希望吸引更多喜愛騎單車旅遊的荷蘭民眾到台灣觀光。
在荷蘭第二大城烏特列支（Utrecht）展覽館舉辦的Vakantiebeurs旅展是荷蘭境內最大型觀光旅展，每年都吸引超過10萬民眾前往參觀。
觀光局今年再度聯手中華航空公司參展，並擴大展攤空間，以東海岸慢遊美景與日月潭自行車道為設計主軸，營造台灣是亞洲自行車旅遊天堂意象，向以自行車聞名全球的荷蘭民眾介紹台灣。
觀光局駐法蘭克福辦事處主任王宗聖表示，荷蘭市場是觀光局在歐洲行銷引進歐洲民眾的第4大客源國，105年1到11月，前往台灣的荷蘭民眾達到2萬多人次，較前一年增長19.43%。
駐荷蘭台北代表處代表周台竹也表示，台灣多山與荷蘭平原地貌極為不同，到台灣旅遊能一次體驗綠意盎然適合登山健行的大自然、多面向的台灣文化、熱忱友善的台灣人民，台灣也匯集亞洲精華美食美景、風土人情，在台灣旅遊安全、便捷，歡迎荷蘭地區民眾到台灣觀光旅遊。
觀光局東海岸管理處處長林信任也特別率原住民表演團體，在花東晴空山海稻浪的形象牆前，以原汁原味的在地特色原住民表演，讓台灣時空寧靜的山海景緻，深入歐洲遊客腦海裡。1060111
(中央社)
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