新加坡民調：青年普遍有手機焦慮現象

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新加坡網路互動頻繁，根據一項最新民調顯示，新加坡的青年非常依賴智慧型手機，也擔心會「漏接」發生在周遭的有趣事務，結果普遍產生手機焦慮的情形。

新加坡聯合早報引述新加坡理工學院、文學與社會科技學系的民調結果，透過780名年齡介於15到35歲的青少年及青年，了解對智慧型手機的依賴性及「害怕錯過」（Fear of Missing Out）指數。

民調指出，「害怕錯過」指數的滿分是5分，受訪者的「害怕錯過」指數平均是2.44分。

這項民調顯示，在「害怕錯過」指數高於平均值的青少年與青年當中，有66%的受訪者認為自己在日常生活中不能沒有智慧型手機。

民調也指出，在「害怕錯過」指數高於平均值的青少年與青年當中，有79%的受訪者認為會依賴智慧型手機和家人、朋友溝通。

這份民調也發現，新加坡青少年和青年每天使用手機的平均時間達3.4小時，其中，77%介於15歲到19歲的受訪者每天使用手機的平均時間超過3小時。1060111

(中央社)