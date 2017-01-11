印度坦省今年必舉辦馴牛活動

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印度坦米爾那都省省長潘尼爾塞爾凡（O. Panneerselvam）日前為恢復「馴牛」活動寫信給印度總理莫迪後，今天強硬表示，他確保坦省今年必會舉辦「馴牛」活動。

坦省執政黨全印安納德拉維達進步聯盟（All India AnnaDravida Munnetra Kazhagam, AIADMK）今天在推特（twitter）引述潘尼爾塞爾凡的談話說，「馴牛」活動今年將會在坦省舉辦，坦省政府不會在恢復「馴牛」（Jallikattu）活動的努力上退縮。

印度南部過去在相當於南印新年的「豐收節」期間舉辦「馴牛」活動慶祝，但由於遭動物保護團體指責虐待動物，已連續兩年遭最高法院下達禁止舉辦的命令。

為了能讓這項南印度2000多年的傳統文化能夠如期舉辦，潘尼爾塞爾凡9日特別寫信給莫迪，呼籲莫迪頒佈一條法令，以掃除舉辦「馴牛」活動的障礙。

在信中，潘尼爾塞爾凡說，請考量坦省各地人們對「馴牛」活動的情感及支持這項活動的原因，印度政府應對此採取最大限度的行動。

坦省通常在1月稍晚的南印度年節「豐收節」，舉辦稱為「賈爾利卡圖」（Jallikattu）、類似西班牙鬥牛的馴牛活動。

和西班牙鬥牛不同的是，在「賈爾利卡圖」活動中，數百名男性會追著公牛奔跑，並抓住牛角、牛尾或牛的突起部位，扯走綁在牛身上一包包的錢或黃金，因而被愛護動物人士指責是虐待動物。

印度最高法院2014年5月在審理保護動物團體訴願後，宣佈禁止使用公牛進行表演和活動的禁令，導致2015年「馴牛」活動停辦。

雖然印度中央政府於2016年1月8日試圖以行政命令恢復「馴牛」活動，但最高法院於同年1月14日再度維持禁令，讓坦省民眾不滿舉行大規模示威活動。1060111

(中央社)