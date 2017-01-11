印度坦省今年必舉辦馴牛活動
印度坦米爾那都省省長潘尼爾塞爾凡（O. Panneerselvam）日前為恢復「馴牛」活動寫信給印度總理莫迪後，今天強硬表示，他確保坦省今年必會舉辦「馴牛」活動。
坦省執政黨全印安納德拉維達進步聯盟（All India AnnaDravida Munnetra Kazhagam, AIADMK）今天在推特（twitter）引述潘尼爾塞爾凡的談話說，「馴牛」活動今年將會在坦省舉辦，坦省政府不會在恢復「馴牛」（Jallikattu）活動的努力上退縮。
印度南部過去在相當於南印新年的「豐收節」期間舉辦「馴牛」活動慶祝，但由於遭動物保護團體指責虐待動物，已連續兩年遭最高法院下達禁止舉辦的命令。
為了能讓這項南印度2000多年的傳統文化能夠如期舉辦，潘尼爾塞爾凡9日特別寫信給莫迪，呼籲莫迪頒佈一條法令，以掃除舉辦「馴牛」活動的障礙。
在信中，潘尼爾塞爾凡說，請考量坦省各地人們對「馴牛」活動的情感及支持這項活動的原因，印度政府應對此採取最大限度的行動。
坦省通常在1月稍晚的南印度年節「豐收節」，舉辦稱為「賈爾利卡圖」（Jallikattu）、類似西班牙鬥牛的馴牛活動。
和西班牙鬥牛不同的是，在「賈爾利卡圖」活動中，數百名男性會追著公牛奔跑，並抓住牛角、牛尾或牛的突起部位，扯走綁在牛身上一包包的錢或黃金，因而被愛護動物人士指責是虐待動物。
印度最高法院2014年5月在審理保護動物團體訴願後，宣佈禁止使用公牛進行表演和活動的禁令，導致2015年「馴牛」活動停辦。
雖然印度中央政府於2016年1月8日試圖以行政命令恢復「馴牛」活動，但最高法院於同年1月14日再度維持禁令，讓坦省民眾不滿舉行大規模示威活動。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。