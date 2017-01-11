越捷航空5周年 比基尼模特兒性感熱舞

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越捷航空今年桌曆主打比基尼模特兒。(圖：越捷提供)

越捷5周年慶要送出1公斤黃金飛機。(圖：越捷提供)

慶祝Vietjet越捷航空5周年，越捷將於1月14日、15日晚上6時至10時於台北西門紅樓前舉辦「贏得1公斤黃金飛機─飛向幸福未來」活動，搶先在農曆新年前，以精采節目、好康禮品向台灣民眾拜早年。

現場不僅將有越捷比基尼模特兒性感熱舞、與民眾互動，創作歌手練懿樂、陳零九也將一展歌喉Live演出，讓紅樓化身迷你演唱會，吸引樂迷及行人駐足聆聽。民眾更有機會在活動現場透過體驗「追捕金飛機」VR遊戲，獲得免費的機票優惠代碼，以及多項的越捷精美禮物。

越捷航空看好台灣市場，持續開通往返台越航線，除既有台北/台南/高雄—胡志明市與台北—河內航線外，將於1月15日開通台中—胡志明市航線，致力於提供台灣民眾更優惠、更便捷的飛行選擇。

即日起至2月28日每日下午1時至3時，成功於官網訂票的旅客將有機會參與每天抽免費回程機票、周周抽3.75公克黃金，最後抽1公斤純金飛機模型大獎。促銷航線為越捷所有越南國內外航線，包含台北/台中/台南/高雄—胡志明市、台北—河內航線；促銷機票使用期限至12月31日（國定假日除外）。

(工商)