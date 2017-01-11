千年商都廣州 成台青發展新舞台
在廣州市政府推動下，「千年商都」廣州，如今成為台商與台青在大陸發展、創業的熱土。
廣州市台辦副主任鄺偉斐表示，廣州目前已有3000多家台商落地。在吸引台青、台商創業上，也有許多優勢。
包括廣州穩居大陸中心一線城市的地位，經濟成長快速，扮演珠三角物流中心角色。同時，廣州正大力打造成為「樞紐型網路城市」，也就是聚焦航運、航空、科技創新三大領域發展。
鄺偉斐認為，兩岸青年除了在文化上應多交流，也應該要有「共同的事業」，鼓勵兩岸青年族群凝聚力量，借助廣州的資源和平台發光發熱。
鄺偉斐也讚，台灣在IT產業、生技醫療產業有優勢，台灣的「台青」也非常有想法、創意，兩岸在優勢領域可以互補。目前已有多批IT、生技領域優秀台企落戶廣州發展。此外，目前也有8位台灣青年獲得廣州頒發的「人才綠卡」，優秀人才可享有多項「福利」。
(旺報)
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