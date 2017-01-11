成棒經典賽》台電、台東綺麗珊瑚明爭冠 增菘瑋先發
全球人壽盃台灣成棒經典賽，今天(11日)在台中棒球場展開4強賽事，台東綺麗珊瑚靠著王駿昊完投8局無責失，率隊以12比1扣倒開南大學，明天晚間6點將與台灣電力爭年度霸主王座，綺麗珊瑚預計派出即將重返職棒富邦悍將隊的增菘瑋先發，進行「業餘告別戰」。
台東綺麗珊瑚今天在午場迎戰開南大學，王駿昊以122球完投8局只失1分(非自責分)，被敲8支安打，送出6K，而綺麗珊瑚打線則猛掃14支安打，其中包括陳誌祥在5局下的2分全壘打，增鈺傑和林椲紘則各貢獻3安，全隊也合計獲得9次保送，終場就以12比1大勝，晉級冠軍戰。
晚場台灣電力與台灣體大之戰，兩隊前7局打完後以4比4戰成平手，台電施博詠在8局上從U23中華隊國手黃恩賜手中轟出左外野大號2分彈，一舉幫球隊超前比數，也打下勝利打點，台電接著推出李子揚登板，後援2局送3K精彩關門，為球隊守住勝利，台電最終以7比4勝出，挺進冠軍戰。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。