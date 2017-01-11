成棒經典賽》台電、台東綺麗珊瑚明爭冠 增菘瑋先發

台東綺麗珊瑚王駿昊，4強戰完投8局無責失，率隊大勝開南大學，明與台灣電力爭冠。（中華棒協提供）

全球人壽盃台灣成棒經典賽，今天(11日)在台中棒球場展開4強賽事，台東綺麗珊瑚靠著王駿昊完投8局無責失，率隊以12比1扣倒開南大學，明天晚間6點將與台灣電力爭年度霸主王座，綺麗珊瑚預計派出即將重返職棒富邦悍將隊的增菘瑋先發，進行「業餘告別戰」。

台東綺麗珊瑚今天在午場迎戰開南大學，王駿昊以122球完投8局只失1分(非自責分)，被敲8支安打，送出6K，而綺麗珊瑚打線則猛掃14支安打，其中包括陳誌祥在5局下的2分全壘打，增鈺傑和林椲紘則各貢獻3安，全隊也合計獲得9次保送，終場就以12比1大勝，晉級冠軍戰。

晚場台灣電力與台灣體大之戰，兩隊前7局打完後以4比4戰成平手，台電施博詠在8局上從U23中華隊國手黃恩賜手中轟出左外野大號2分彈，一舉幫球隊超前比數，也打下勝利打點，台電接著推出李子揚登板，後援2局送3K精彩關門，為球隊守住勝利，台電最終以7比4勝出，挺進冠軍戰。

(中時電子報)