驚爆俄握有他丟人事 川普記者會挫咧等

我要評比

美國準總統川普今天將召開當選後近6個月來首場記者會，但在再過一週多就將就職的同時，卻傳出關於他與俄羅斯之間關係的爆炸性指控。

根據美媒間流傳的重大爆料，美國情報單位認為，俄國握有川普個人及財務有失體面的資料。據傳美國情報首長上週已告知川普此事。

美國有線電視新聞網（CNN）引述「多名」知道這場會議匿名美國官員的說法指出，情報首長提交給將成為美國第45位總統的川普一份2頁摘要，內容關於可能會讓川普丟人的事。

CNN指出，昨晚在芝加哥發表告別演說的美國總統歐巴馬也聽取了相關簡報，報導並未詳述這些顏面盡失的資訊為何。

美國數家媒體在未經證實是否屬實的情況下，報導一份已在華府流傳的35頁檔案，上述摘要正源自於此。

川普昨天立刻推文回應：「假新聞，完全是政治獵巫！」

而在這場眾所矚目的記者會中，北韓、敘利亞、伊朗、中國大陸、稅務改革、邊境安全、如何與家族企業劃清界線都可能成為話題，有關俄國方面的問題更可能主導整場記者會。1060111

(中央社)