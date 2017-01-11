涉槍殺女友逃亡 檢警百里追凶逮嫌
新莊區新莊路9日發生女子遭槍擊頭部致死案，新莊警分局循線查出死者同居人吳姓男子涉有重嫌。經抽絲剝繭，今天在台中將吳男逮捕，晚間帶回偵訊。
新北市消防局9日下午1時許獲報，新莊路一處出租公寓，有名女子頭部受槍傷，警消到場後，發現一名女子滿臉是血仰躺床邊，頭部有槍傷，已明顯死亡。
警方獲報後，旋趕赴現場，經查證身分發現為31歲陳姓女子，該女子身著居家服、太陽穴有槍傷，疑遭人持槍自頭部右方射殺，另在現場遺留彈殼，但現場沒有發現槍支。
警方初步了解，嫌犯疑似打電話報案者，動機著實啟人疑竇，全案朝命案方向偵辦。
警方立即報請新北檢檢察官李超偉指揮偵辦，並由新北市警察局新莊分局、新北市刑警大隊及台北市刑大科偵隊共組成專案小組偵辦。
檢警積極追查，調閱監視器釐清案情，發現陳女男友、37歲吳姓男子（通緝中）案發後，打電話給友人開車接應載往三重方向逃逸。嫌犯為躲避檢警查緝，斷絕通訊.交通工具，改搭大眾運輸工具，增加查緝困難。
專案小組夙興夜寐拼湊各式線索及監視器影像，終於順利於今天下午於台中朝馬將吳姓男子逮捕歸案，並循線起獲做案槍枝。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。