涉槍殺女友逃亡 檢警百里追凶逮嫌

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新莊區新莊路9日發生女子遭槍擊頭部致死案，新莊警分局循線查出死者同居人吳姓男子涉有重嫌。經抽絲剝繭，今天在台中將吳男逮捕，晚間帶回偵訊。

新北市消防局9日下午1時許獲報，新莊路一處出租公寓，有名女子頭部受槍傷，警消到場後，發現一名女子滿臉是血仰躺床邊，頭部有槍傷，已明顯死亡。

警方獲報後，旋趕赴現場，經查證身分發現為31歲陳姓女子，該女子身著居家服、太陽穴有槍傷，疑遭人持槍自頭部右方射殺，另在現場遺留彈殼，但現場沒有發現槍支。

警方初步了解，嫌犯疑似打電話報案者，動機著實啟人疑竇，全案朝命案方向偵辦。

警方立即報請新北檢檢察官李超偉指揮偵辦，並由新北市警察局新莊分局、新北市刑警大隊及台北市刑大科偵隊共組成專案小組偵辦。

檢警積極追查，調閱監視器釐清案情，發現陳女男友、37歲吳姓男子（通緝中）案發後，打電話給友人開車接應載往三重方向逃逸。嫌犯為躲避檢警查緝，斷絕通訊.交通工具，改搭大眾運輸工具，增加查緝困難。

專案小組夙興夜寐拼湊各式線索及監視器影像，終於順利於今天下午於台中朝馬將吳姓男子逮捕歸案，並循線起獲做案槍枝。1060111

(中央社)