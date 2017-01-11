人行大動作檢查 比特幣價格閃崩
繼上周6日人行約談各比特幣交易平台負責人後，11日再傳監理大動作，包含人行上海總部、北京營業管理部，都與當地政府合作展開多個比特幣、萊特幣交易平台的現場檢查，監理鎖定承作業務是否超出範圍；有無涉及市場操縱；是否落實反洗錢制度等項目。
比特幣過去兩周內曾大升逾40%，但人行如此大動作檢查，也引發比特幣交易「閃崩」。以比特幣中國11日報價為例，單日內就跌破人民幣6000元關口，最低一度觸及5200元。
由於近期人民幣走勢趨貶、導致資本外流，據華爾街見聞報導，近期比特幣行情劇烈波動上漲，部分交易平台無法登錄，導致投資者尤其是操作倍數槓桿的投資損失。
而騰訊財經報導指出，人行近來舉動，也是想摸清比特幣是否有繞過外匯管制，轉移資產等行為，日前更直接聲明比特幣是特定虛擬商品，不能作為貨幣流通使用。
(旺報)
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