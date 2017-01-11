貝克漢辣妻 後悔隆成海咪咪

維多莉亞2009年拆彈回歸A奶。(達志影像、取自每日郵報)

貝克漢妻子維多莉亞（Victoria Beckham），過去曾經一度隆乳又拆彈，近日她在英國版《Vogue》寫信給18歲時的自己，就首度坦承後悔做隆乳手術，「我應該這麼說，不要亂弄妳的胸部。」

維多莉亞曾在《辣妹合唱團》時期接受隆乳手術，一路從A奶加工至D罩杯海咪咪，超級不自然的石頭奶一度掀起熱烈討論，後來她又因為受不了「胸部快頂到脖子」，選擇在2009年拆除人工雙峰。日前她在寫信給18歲時的自己就坦言後悔隆乳，「這些年來我都在否認這件事，我真笨，這是沒有安全感的表現。」

身兼時尚設計師的她，也告誡18歲的自己，請停止去擔心自己不漂亮還是不夠瘦，而是該嘗試擁抱不完美的自己。

(中時電子報)