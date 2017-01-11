大陸「堵城」北京僅排第三

我要評比

大陸交通運輸部科學研究院等多家權威機構日前發佈《2016年度中國主要城市交通分析報告》，報告顯示，2016年度前十大堵城分別是：濟南、哈爾濱、北京、重慶、貴陽、深圳、昆明、杭州、大連和廣州。

濟南和哈爾濱超越北京，成為大陸最堵的兩個城市，一線城市因為加強管理，反而擁堵的「幅度」沒有這麼多。

(旺報)