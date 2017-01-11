國道車禍火燒車 中山高頭份段塞爆

我要評比

國道一號南下114公里處，剛過頭份交流道，晚間8點半左右發生自小客車與大貨車事故，自小客車起火，所幸車上人員都下車疏散，沒有人受傷送醫，因事故車輛橫跨中線與外線車道，一度全線封閉，約在晚間近10點許排除狀況，全線恢復通車。

(中時)