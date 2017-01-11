3月15日起 陸網購可7日無理由退貨

大陸國家工商行政管理總局網站消息，工商總局印發《網路購買商品七日無理由退貨暫行辦法 》，明確不適用退貨的商品範圍和商品完好標準，以及相關退貨程式，並對網路商品銷售者違反本辦法規定，作出明確的處罰細則，自2017年3月15日起施行。

不過《辦法》也寫到，消費者退回的商品應當完好，而訂做的商品、鮮活易腐的商品、網路下載或者消費者拆封的音像製品、電腦軟體等數位化商品、交付的報紙、期刊等商品不適用7日無理由退貨規定。

(旺報)