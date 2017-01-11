海倫清桃老公爆：曾有電影導演要求她當小三
海倫清桃8日和「工具人」老公戴發奎開記者會，公開家世、學歷、年紀到婚姻全造假，扯出的後續風波更疑雲重重，１１日連４爆，宛如荒謬八點檔鄉土劇。
海倫清桃竄出小王之外，先前她稱流產過，戴發奎也承認是謊言，她泣訴被家暴，活得像條狗、18年來還過著無性生活，戴發奎也認了，坦言自己真的「不行」。
他說自己策畫主導她的人生，一路包裝、栽培她，是因為她在台灣被岐視，曾有一位電影導演打電話給海倫清桃，竟然叫她息影、當導演的小三，還不是拿角色來換，主要是因為看她是越南人，海倫清桃拒絕導演之後，雙方就沒再聯絡，「我天天都跟她在一起，所以導演打電話給她，我都知道，這是真的事，大家說我們說謊，那我們可以一個個揪出來」。
他也說曾有投資金主知道海倫清桃是越南人之後將她換角，「台灣對越南新娘這麼不友善，我才把她包裝成台越混血，我所做的都是為她好，怎麼說我是控制她，沒有我，她怎麼做」，不過海倫清桃這兩天已離家出走，他意識到這次可能真的不回家了，戴發奎最後認錯，還向台灣人道歉。
(中時)
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