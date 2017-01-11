澳洲去年9月至11月職缺 創5年新高

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澳洲2016年9月至11月的職缺數量季增2.2％，達18.2萬個，寫下5年新高紀錄。Commsec經濟學家塞巴斯丁（Savanth Sebastian）表示：「職缺增加為未來幾個月的就業聘雇帶來好兆頭。整體而言，澳洲勞動市場依然維持穩健。」

(工商)