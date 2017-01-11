福斯擬以43億美元與美國司法部和解

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福斯汽車（Volkswagen）排氣造假案即將與美國司法部達成和解，該公司擬支付43億美元罰金，並對部分刑事指控認罪，以解決這樁醜聞。

協議內容還包括未來3年接受獨立監察人員的監管。和解協議草案還需福斯的董事會和監事會的批准，後者預計在周三召開會議。

福斯表示，和解案將使公司的財務負擔大幅超出「目前預期」。該公司去年10月表示，公司已為排氣造假案提撥超過182億歐元準備金。

(工商)