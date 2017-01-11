研究：飯前喝酒 胃口大開
許多人會在晚餐前來杯餐前酒，也不可避免的在餐後吃下一堆點心與大部分奶酪拼盤。但先別急著怪自己在喝下1、2杯酒後就抗拒不了誘惑，科學家發現，酒精的確具有「開胃效果」。
根據倫敦法蘭西斯克利克研究中心（Francis Crick Institute）帶領的研究，酒精會激發一般由飢餓觸發的大腦神經元。
研究人員發現，酒精中的乙醇會觸發採自老鼠的大腦切片中，一種叫做刺鼠(月太)基因相關蛋白（AgRP）的神經元，這些神經元「一般由飢餓觸發，並會引發強烈食慾」。
他們進行名為「酒精週末」（alcoholic weekend）的實驗，讓老鼠服下酒精，3天約提供18單位的劑量。
相較於服用未含酒精的含鹽試劑對照組，服用酒精的老鼠攝食量增加15到20%。
這篇研究刊登在期刊「自然通訊」（Nature Communication）上，內容說明道：「人類至少在西元5世紀，就開始以餐前酒來刺激食慾。現代研究證實，攝取酒精會強烈刺激進食，也與肥胖相關。」
倫敦帝國學院（Imperial College London）醫學系的高德史東博士（Tony Goldstone）給予這篇研究正面回應：「這解釋了『開胃效果』，人們喝下一些酒後會吃得更多。這篇研究顯示，這並不僅是種社交效應。」
「之前也有些解釋認為，酒精只是阻礙你對食物說不。但這篇研究指出，酒精會啟動大腦中重要的飢餓機制。」（譯者：中央社廖禹揚）1060111
(中央社)
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