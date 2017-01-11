義總理返國途中不適送醫 術後狀況良好

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義大利總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）幕僚今天表示，簡提洛尼結束巴黎訪問回國途中身體不適，因心血管堵塞進行緊急手術。

法新社報導，該名官員表示，手術相當成功，62歲的簡提洛尼情況良好並已恢復意識，並說他可能會再住院觀察幾天。

次長維多瓦（Benedetto Della Vedova）告訴記者：「我們今早交換過訊息，我確定他很快就能回到工作崗位上。」

簡提洛尼昨天結束巴黎的正式訪問，返回羅馬途中抱怨不舒服後前往醫院，醫生診察後認為他應該進行血管擴張手術。

根據路透社，簡提洛尼發言人賴斯（Flaminia Lais）說，他在羅馬傑梅里醫院（Gemelli Hospital）進行手術後恢復良好。

簡提洛尼上月繼任倫齊（Matteo Renzi）的總理之位，目前正巡迴歐洲各首都拜會各國首長，原訂明天飛往倫敦，與英國首相梅伊（Theresa May）會面。（譯者：中央社廖禹揚）1060111

(中央社)