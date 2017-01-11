一直吃鳳梨竟中金鐘獎 苗可麗被虧迷信
金鐘影后苗可麗，在戲裡角色常是潑辣又三八，但她在胡瓜、唐立淇主持的公視《大腦先生》裡，竟被同上節目好友連靜雯、王彩樺嗆是「卒仔」，還被爆既迷信又膽小。苗可麗訪談將在明（12日）晚9點播出。
苗可麗難得上心理分析節目，開場竟說「我只有作內診的時候才會這麼緊張，因為內心它是很私密的」。苗可麗的「開放我」被測出是「卒仔」。
一起陪上節目的連靜雯劈頭說「對！她是卒仔！沒有朋友她哪裡都不敢去」，王彩樺也說：「她是超級卒仔，比方尾牙，她就不敢單獨一人主持，硬要拉我，在戲裡面氣勢很強，其實是溫柔小女人」。
苗可麗也表示，自己不敢單獨進精品店，也不敢一個人搭飛機，甚至連車開進仁愛圓環都怕轉錯。不過唐立淇也說：「只有卒仔人緣才會好，也不會被說強勢，人家才會喜歡她」。
除了膽小，苗可麗「盲目我」被測出是「迷信」，連靜雯爆說苗入圍金鐘那年「她完全不知所措，就趕快去問老師說「我入圍了，該怎麼辦」，結果她其實不是很愛吃鳳梨的，但命理老師說，妳從現在開始每天都要吃鳳梨，後來她真的就一直吃！王彩樺也說「她相信以外，她會執行得很徹底」。說是巧合也好，那年苗可麗果然以《含笑食堂》拿下金鐘視后。
節目裡，心理諮商師邱永林拿腦波儀測量苗可麗說出正向語言時，腦波呈現狀態卻不是放鬆的。心理專家海苔熊也建議苗可麗說「妳演了這麼多的角色，可能一些負面的角色也是真實的妳，我覺得有機會，可以讓那個負面角色偶爾在妳的生活中」。
節目最後，連靜雯也向苗說「有時候多愛自己一點，其實妳就會享受妳的當下」，而一旁的王彩樺也感性地表示「妳是我永遠最愛的姐妹，不管未來怎麼樣，我們都要在一起」。
(中時)
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