8年抗戰變14年 陸委會：完整歷史不要刻意扭曲
大陸教育部門自今年起正式通令各級學校要將八年抗戰，改為十四年抗戰，陸委會11日晚對此表示，中國大陸方面應客觀看待、正確面對抗戰的完整史實，不要刻意扭曲或抹煞，強調還原戰爭真相的本意在於凸顯和平的可貴。
大陸教育部今年春季開始，中小學教材由「八年抗戰」全面改成「十四年抗戰」，爭取中共在抗戰中的角色，被解讀是在搶奪抗戰的話語權。
陸委會11日晚表示，中國大陸方面應客觀看待、正確面對抗戰的完整史實，不要刻意扭曲或抹煞。還原戰爭真相的本意在於凸顯和平的可貴，中國大陸理當認知兩岸和平穩定得來不易，希望兩岸能夠共同努力，維護雙方人民安居樂業的和善環境。
大陸此舉對於台灣的課綱調整有無啟示？陸委會表示，有關教科書課綱修訂涉及教育專業的評估，陸委會尊重主管機關教育部及課程審議會之審議意見。
(旺報)
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