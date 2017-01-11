陸商務部對美進口乾玉米酒槽徵反傾銷稅

川普上任之前，中美貿易摩擦又再度升級，大陸商務部11日發布公告，裁定原產於美國的進口乾玉米酒糟存在傾銷行為，將從2017年1月12日開始，對該產品徵收反傾銷稅和反補貼關稅，最高稅率達到53.7%。

大陸商務部裁定，原產於美國的進口乾玉米酒糟存在傾銷行為，使大陸乾米酒糟產業受到實質性損害。因此將從12日起，對原產於美國的進口乾玉米酒糟徵收反傾銷稅及反補貼關稅，稅率分別為42.2%到53.7%和11.2%到12.0%之間不等，較去年9月初步裁定時稅率大幅提高，另預定徵收期限為五年。

據了解，大陸境內的乾玉米酒糟產業在2015年11月19日向商務部提交反傾銷及反補貼調查申請，而商務部去年9月初步裁定時，將對相關產品徵收的反傾銷稅及反補貼關稅定為33.8%和10到10.7%。

(旺報)