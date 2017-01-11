WSBL》國泰延長險勝台電 台元輕取電信

效力國泰女籃的林育庭(中)，在WSBL第二循環賽中幫助球隊在延長賽險勝台電。(杜宜諳／資料照)

第12季WSBL在新北市板橋體育館進行第二循環賽程，國泰被台電逼入延長賽，藍浩語與林育庭適時火力支援才驚險地102比99險勝，賞給台電開季5連敗；台元則靠先發主力平均發揮，整場一路領先以67比59擊敗中華電信。

台電與國泰激戰到決勝期才分出高下，一路僵持至比賽結束前4分鐘仍是平手局面，國泰隨後將分數拉開至5分差距，不放棄的台電靠魏于淳的三分球與林仙芳的上籃在終場前17秒追成83比84，祭出犯規戰術讓國泰李宥叡2罰中1，台電林紀妏終場前1秒中距離跳投命中將比賽帶入延長。

延長賽台電先盛後衰，一度領先4分的優勢被國泰藍浩語與林育庭聯手逆轉，最後國泰掌握關鍵籃板球穩定戰局，最後就以3分之差驚險獲勝。

藍浩語第四節與延長賽火力全開，全場攻進26分，包含6記三分球，林育廷24分，老將劉君儀也貢獻14分；台電林紀妏23分、13籃板，繳出本季最佳表現，林仙芳22分、張詩婕與魏于淳各18分。

台元靠著多點開花的優勢火力擊退中華電信，蔡佩真16分，蘇苡瑈16分，劉希曄19分，中華電信冰冷的手感雖在比賽末段將分數追近，但已無力逆轉戰局，台元輕鬆帶走回勝利。

(中時電子報)