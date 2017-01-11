WSBL》國泰延長險勝台電 台元輕取電信
第12季WSBL在新北市板橋體育館進行第二循環賽程，國泰被台電逼入延長賽，藍浩語與林育庭適時火力支援才驚險地102比99險勝，賞給台電開季5連敗；台元則靠先發主力平均發揮，整場一路領先以67比59擊敗中華電信。
台電與國泰激戰到決勝期才分出高下，一路僵持至比賽結束前4分鐘仍是平手局面，國泰隨後將分數拉開至5分差距，不放棄的台電靠魏于淳的三分球與林仙芳的上籃在終場前17秒追成83比84，祭出犯規戰術讓國泰李宥叡2罰中1，台電林紀妏終場前1秒中距離跳投命中將比賽帶入延長。
延長賽台電先盛後衰，一度領先4分的優勢被國泰藍浩語與林育庭聯手逆轉，最後國泰掌握關鍵籃板球穩定戰局，最後就以3分之差驚險獲勝。
藍浩語第四節與延長賽火力全開，全場攻進26分，包含6記三分球，林育廷24分，老將劉君儀也貢獻14分；台電林紀妏23分、13籃板，繳出本季最佳表現，林仙芳22分、張詩婕與魏于淳各18分。
台元靠著多點開花的優勢火力擊退中華電信，蔡佩真16分，蘇苡瑈16分，劉希曄19分，中華電信冰冷的手感雖在比賽末段將分數追近，但已無力逆轉戰局，台元輕鬆帶走回勝利。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。