臨別前貼文 蔡總統：再見 尼加拉瓜

總統蔡英文今天結束尼加拉瓜訪問行程，接下來將轉往瓜地馬拉，她在離開尼國前，在機場打卡，並寫下「再見，尼加拉瓜」；尼國鋪起長長紅地毯，在機場舉行歡送儀式。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，其中，重頭戲之一就是出席奧蒂嘉（Daniel Ortega）10日的就職典禮。

蔡總統昨天出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉、副總統穆麗優就職典禮，奧蒂嘉致詞時主動提到蔡總統「像姐妹一樣」，蔡總統並與穆麗優互動熱絡。

蔡總統在抵達尼加拉瓜時指出，台灣和尼加拉瓜的關係一向密切友好，奧蒂嘉更是台灣的老朋友，這幾年來台尼兩國的政治、經濟、文化等方面的交流更加密切頻繁。

蔡總統昨天與台尼企業商會早餐會，奧蒂嘉的投資代表巴多達諾也陪同；蔡總統致詞時提到，國際經濟的局勢在跨入21世紀之後，變化快速，影響局勢走向的變數也更多、更複雜，但她有信心台灣與尼加拉瓜兩國可以維持和強化經貿的發展；市場方面可以互為基地，合作拓銷亞太及中美洲的市場。

蔡總統今天離開尼加拉瓜轉往瓜地馬拉，離開前在臉書上傳一張360度的機場照片並打卡寫下「再見，尼加拉瓜」。1060111

(中央社)