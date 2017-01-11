大陸山寨歐巴馬 「卸任」影片充滿感傷

美國總統歐巴馬台北時間上午10時發表卸任演講，但地球的另一端，中國大陸山寨歐巴馬也發表了一場「卸任演講」，為他要重新開始的演藝生涯做了回顧與展望。

大陸媒體曾報導這樣一位「歐巴馬」。現年30歲的蕭基國是四川人，身高168公分，他不會說英語，但是配上修剪得短短的灰白頭髮，和經過練習的各種手勢，以「中國版歐巴馬」之姿在大陸演出。

2008年，蕭基國在廣東當保全時，有同事說他長得像歐巴馬。2014年的一次電視演出，讓他獲得如雷掌聲，也是他首次得到大眾認可。

蕭基國日前在北京接受採訪時說：「我一般是在網上看他的視頻（影片）。你看，我不會說英語，所以我就造了一些『冒牌英語』，讓那些不懂英語的人聽了覺得像真的英語。」

蕭基國從去年開始獲得一些演出邀請。他自稱，各種演出「總共賺了大概100萬元人民幣（約新台幣460萬元）」。

在歐巴馬卸任後，蕭基國的人生也有了很大轉變，微信上的中國在網路發布蕭基國的「卸任」影片。

影片中，蕭基國轉型成為一般演員，但過程不如當初所想。影片中，他的表現始終無法讓導演滿意。他將「顛沛流離」說成了「顛肺流離」，隨後自嘲自己連字都念不清楚，「這就是沒文化的差距」。

界面新聞則報導，過去，肖基國一直羨慕大陸演員王寶強從草根變成名人的經歷，現在的他終於有機會從草根變得小有名氣，卻發現演藝道路遠沒有想像的那麼順利。1060111

(中央社)