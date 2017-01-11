中國鋼鐵業轉虧為盈 去年總利潤331.5億

陳鷖人

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中國鋼鐵工業協會會長馬國強今日晚間於中國鋼鐵工業協會2017年理事會議上表示，去年前11月鋼鐵業總利潤達331.5億人民幣（下同），相較2015年同期虧損529億，中國鋼鐵業逐步回穩。

中新社報導稱，中國鋼業自2016年3月份轉虧為盈後，持續盈利至年末。中國冶金報分析，鋼業積極推動產業結構轉型、降低產能，再加上2016年以來市場需求好轉，終於讓中國鋼業擺脫虧損。

中國鋼鐵工業協會表示，鋼材綜合價格指數從2015年12月曆史最低點54.48點開始回升，至2016年11月漲至90.38點。

(工商)