男星竟用這種方式為自己慶生

李飛簽署器官捐贈同意卡。（經紀人提供）

曾演出三立《天下第一味》、大愛台《明月照紅塵》、《頂坡腳上的家》、電影《星月無盡》及單元劇《戲說台灣》的李飛，平日工作之餘擔任集集武昌宮榮譽顧問，熱心公益，每年1月11日生日當天亦會做一件有意義的事，往年都是挽起袖管捐出熱血，今年除了循往例捐血外，更因為台中榮總神經外科李旭東主任的介紹，選擇到台中榮總器捐中心簽署器官捐贈同意卡，希望透過本次義舉，將器捐遺愛人間、延續生命的正確觀念傳達給民眾，堪為表率。

台中榮總目前等候器官移植的病患多達1582位，其中包括心臟、肝臟、肺臟、腎臟及眼角膜，其中等候腎臟移植的病患更高達1200多人，佔院內等候器官移植病患的絕大多數，然每年接受器官移植人數僅60多人，未知的等待與遙遙無期的盼望，對每個等待器官移植的病患及家屬來說都是煎熬。在醫療有限的狀況下，極力希望外界在合適的器官捐贈條件下，捐出有用的器官，嘉惠他人，讓更多可以因為器官移植而延續生命的病患能夠有機會存活下去。

台中榮總許惠恒院長表示：「台中榮總從參與器官移植至105年底止，已有429位的器官捐贈者遺愛人間，這些勇士在生命的最後選擇燃燒自己，照亮別人，讓生命以更有意義方式延續下去，也用實際的行動傳達器官捐贈重要理念。」

李飛選擇在生日這天用實際行動告訴大家，若能將器官捐贈的觀念落實在每個人身上，那器官捐贈將不再是一件禁忌的事，而是對自己人生最後一段路所做的不同選擇。

(中時)