男星竟用這種方式為自己慶生
曾演出三立《天下第一味》、大愛台《明月照紅塵》、《頂坡腳上的家》、電影《星月無盡》及單元劇《戲說台灣》的李飛，平日工作之餘擔任集集武昌宮榮譽顧問，熱心公益，每年1月11日生日當天亦會做一件有意義的事，往年都是挽起袖管捐出熱血，今年除了循往例捐血外，更因為台中榮總神經外科李旭東主任的介紹，選擇到台中榮總器捐中心簽署器官捐贈同意卡，希望透過本次義舉，將器捐遺愛人間、延續生命的正確觀念傳達給民眾，堪為表率。
台中榮總目前等候器官移植的病患多達1582位，其中包括心臟、肝臟、肺臟、腎臟及眼角膜，其中等候腎臟移植的病患更高達1200多人，佔院內等候器官移植病患的絕大多數，然每年接受器官移植人數僅60多人，未知的等待與遙遙無期的盼望，對每個等待器官移植的病患及家屬來說都是煎熬。在醫療有限的狀況下，極力希望外界在合適的器官捐贈條件下，捐出有用的器官，嘉惠他人，讓更多可以因為器官移植而延續生命的病患能夠有機會存活下去。
台中榮總許惠恒院長表示：「台中榮總從參與器官移植至105年底止，已有429位的器官捐贈者遺愛人間，這些勇士在生命的最後選擇燃燒自己，照亮別人，讓生命以更有意義方式延續下去，也用實際的行動傳達器官捐贈重要理念。」
李飛選擇在生日這天用實際行動告訴大家，若能將器官捐贈的觀念落實在每個人身上，那器官捐贈將不再是一件禁忌的事，而是對自己人生最後一段路所做的不同選擇。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。