大陸偶像男星曾躲防空洞練唱

許魏洲前途很被看好。(《men’s uno》提供 )

許魏洲接受《men’s uno》雜誌訪問，23歲的他，曾以網路同志劇《上癮》暴紅，剛出道一年，就創下許多連資深藝人也望塵莫及的紀錄，第一次出專輯就辦了第一次演唱會，從北京、上海再到首爾，更創下首位大陸歌手第一次在韓國單獨開演唱會的紀錄，被喻為最強新人。

被問及首次在台灣開唱是否會緊張，他表示登台前很緊張，但上台後心裡只有「表現好自己」的想法，對於星途順遂，他也自曝辛酸史，表示曾為了踏入演藝圈吃過不少苦頭，回想當初為了入行，考藝大時面臨寒冬之際，需自行搭車趕赴南京和北京，還要想盡辦法在數十人中脫穎而出，才體會其實生活沒想像容易。

他也自曝高中時與同學自組《Prome》樂團，不僅辦演出要自己找場地、拉贊助，甚至為了圓音樂夢，還躲在防空洞練習。是否討厭被叫「小鮮肉」？他笑稱「都26歲了快要而立了，也已經長大了，能被叫小鮮肉的時間也沒有幾年了啊」，他也期許能轉型接演警匪片，希望讓大家看到更多元的他。

(中時)