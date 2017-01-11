中紀委：甘肅副省長虞海燕違紀遭調查

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

中共中央紀律檢查委員會與大陸監察部網站今天晚間公布，大陸甘肅省委常委、副省長虞海燕涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。

虞海燕，1961年7月生，浙江義烏人，西安建築科技大學冶金系冶金工程專業畢業，畢業後，先後在新疆鋼鐵公司鋼研所、酒泉鋼鐵公司煉鋼廠、酒泉鋼鐵公司計劃處工作。

他之後一直在酒泉鋼鐵公司任職。2011年5月後，歷任甘肅省副省長、甘肅省委常委、蘭州市委書記、省政府黨組副書記等職。

他在2016年11月才接替李榮燦，擔任甘肅省委常委、省政府黨組副書記、常務副省長。但僅2個月，就傳出落馬消息。1060111

(中央社)