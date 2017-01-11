俄握丟人資訊 川普超火駁斥：對我開槍

美國準總統川普今天對俄羅斯情報單位握有他個人及事業有失體面的爆炸性宣稱，發表推文憤怒駁斥。

川普對美媒間流傳的報導中未經證實的指控發文回應說：「俄國從未企圖左右我。我跟俄國沒有任何瓜葛－沒有交易、沒有借錢、什麼都沒有。」

他說：「情報單位不應讓這種假新聞『流出去』，朝我開出最後一槍，我們活在納粹德國嗎？」

他並提到俄國克里姆林宮對昨晚冒出有關這些黑資料檔案的報導，矢口否認的態度，川普說，「俄國已經說了，政治對手付錢爆出的這些未經證實報導，『全是捏造而來，全是胡說八道』。很不公正！」

川普即將於台灣時間今天午夜12時，召開自去年11月8日當選以來的首場記者會。（譯者：中央社蔡佳伶）1060111

(中央社)