國防部預判：遼寧號清晨脫離台海

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中共航母遼寧號。（本報資料照片）

國防部今(11日)夜表示，中共遼寧號航母編隊，持續沿中國大陸沿海向北航行，預判將於明(12)日清晨脫離臺灣海峽北返歸建。當面無特殊敵情，國軍全程監偵與應處，亦無特殊狀況發生，籲請國人安心。

(中時)