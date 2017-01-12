《時來運轉》運彩眉角之籃球「特尾樂」春節加碼 最高獎金8000倍

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩也有類似樂透彩高額頭獎的玩法，籃球有「特尾樂」(台語發音迪阿尾)最高獎金6,000倍，棒球有「一路發」最高獎金1,680萬，現在是籃球季，就先來跟大家談談籃球「特尾樂」以小博大的玩法。

(台灣運彩提供)

「特尾樂」只要猜中籃球比賽隊伍得分的尾數就中獎，中1尾(猜中1個投注隊伍得分的尾數)獎金6倍、中2尾(猜中2個投注隊伍得分的尾數)獎金60倍、中3尾(猜中3個投注隊伍得分的尾數) 獎金600倍、中4尾(猜中4個投注隊伍得分的尾數) 獎金高達6,000倍，買「特尾樂」1張，只要100元中4尾就有60萬獎金，可以買輛新車代步，如果買1,000元中4尾，獎金就高達600萬，可以買間新房入住，非常適合想要以小博大的消費者購買。

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今年農曆過年前後一個月(1/17至2/16)的時間，「特尾樂」全面加碼，中1尾獎金從6倍加碼為8倍、中2尾獎金從60倍加碼為80倍、中3尾獎金從600倍加碼為800倍、中4尾獎金從6,000倍加碼為8,000倍，如果彩迷過年有錢也加碼投注，買2,000元中4尾，獎金就高達1,600萬，歡樂過年時，不妨買張「特尾樂」來試試，或許您也有機會讓自己在金雞年晉升為千萬富翁，開心過好年。

(中時電子報)