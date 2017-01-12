陸戰隊天堂路23名蛙兵闖關成功 1學員隨即向女友求婚
海軍陸戰隊11日在左營厚綵營區舉辦兩棲偵搜專長班144期綜合考驗周結訓典禮，23名蛙兵經過9周嚴格訓練包含最後1周俗稱克難周的考驗，最後爬行翻滾由咕咾石舖成50公尺長的「天堂路」，過關獲頒臂章後正式成為合格的海陸兩棲蛙人。一兵葉博文通過天堂路考驗後當場立即向交往2年多的女友吳郁嫻求婚成功，讓原本充滿磨難的場合頓時洋溢溫馨。
兩棲偵搜專長班144期學員報到開訓時原有80人，在歷經9周嚴格訓練，最後只剩下23名學員參加最後綜合考驗周，俗稱克難周，淘汰率相當高。從1月6日凌晨開始，每24小時區分為4節課，每節測驗時間5小時，間隔1小時為用餐、休息和整理器材，全程驗收項目包括長跑、長泳、頂艇行軍、夜間操舟、沙灘競技、水上競技、偽裝滲透、精密運動潛水、水上求生和救生等專業課目，以磨練學員的精神、體力、耐力和服從性。
綜合考驗周最後1關便是「天堂路鑑測」，由咕咾礁石舖成50公尺長的「天堂路」，考驗學員的滾、爬、翻、匍匐前進等技巧和蛙操動作，包括俯臥打水、仰臥打水、俯臥倒立、手足並齊、腿部運動、背部運動、跪臥挺腹與仰臥挺身等動作，每1關卡有2位鑑測教官，對於怕痛、退縮、動作不確實或服從性不佳的學員，都必須回到原點重測，過程備極艱辛。
蛙兵通過「天堂路」重重關卡的考驗後，指揮官或大隊長頒授兩棲偵搜大隊臂章，正式成為合格的海陸兩棲蛙人，一旁的家人也趨前遞上「苦盡甘來」的糖果，並與前來觀禮的親朋好友擁抱，不少人激動到喜極而泣。
陸戰隊指揮部表示偵搜部隊實施的「克難週」測驗，目的是考驗學員在生理與心理遭受極度壓力下能否正確無誤的執行任務，並保持冷靜分析評估戰場景況。
144期首位過關的是陸戰隊99旅中尉李元傑，他自願拔階受訓，接受挑戰，對於能通過考驗，他表示感謝親友在背後的支持與鼓勵才能完成夢想。
一兵葉博文通過天堂路考驗後先和前來觀禮的媽媽擁抱，隨即當場向交往2年多的女友吳郁嫻單膝下跪求婚，他說：「你是我這輩子最愛的女人，我會愛你一生不離不棄。」女友感動接受，求婚成功，小倆口隨即接吻曬恩愛，讓原本充滿磨難的場合頓時洋溢溫馨。
一兵柳偉杰通過天堂路考驗後當場擁抱母親落淚，當天剛好是他20歲生日，現場也準備蛋糕幫他慶生，住在花蓮的阿嬤也都專程來觀禮。
(中時)
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