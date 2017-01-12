選後首場記者會 川普與俄關係成焦點

今天記者會上，川普終於親口承認俄羅斯在駭客行動的幕後。(圖:美聯社)

美國候任總統川普今天召開選後首場記者會，俄羅斯駭入美國大選以及他與俄國總統普丁的關係成為焦點。

對於各界高度關注，在上周五接受情報機構簡報後，川普是否接受有關俄羅斯駭入美國大選的結論？川普今天回答稱，會面的內容是機密，他不方便透露，「我認為俄羅斯在駭客行動的幕後」，這是川普首度親手公開承認，俄羅斯駭入美國大選。川普並進一步表示，當我上任後，俄羅斯會尊重我們國家，以後不會再發生。

不過川普又說，有太多的駭客都在行動，除了俄羅斯以外也可能另有其人，像是中國。川普在記者會進入尾聲前，又不忘攻擊中國，抨擊中國在經濟上佔美國便宜。

川普在記者會上又砲轟情報機構，認為情報機構將有關他與俄國總統普丁關係的未經查證報告洩漏給媒體，是非常不光彩的事。

昨天包括美聯社在內部分媒體引述美國官員的消息稱，上週五情報機構在向川普簡報時透露，根據一項未經查證的報告，俄羅斯掌握了對川普不利的個人和財務訊息。

對此川普顯然十分在意，他今天在記者會上嚴正駁斥，表示他在生意上與俄羅斯「完全沒有任何交易、也沒有進行中的交易，更沒有任何貸款」。川普還砲轟情報機構竟然會將未經查證的報告洩露給媒體。

川普進一步回應稱，對於媒體披露的該則新聞，普丁已經回應稱是假新聞，從未發生，「我尊重他所說的話」。

而在川普首度承認俄羅斯駭入美國大選後，媒體也追問到他是否會接受歐巴馬總統的建議，上任後對俄羅斯予以制裁？川普表示，「我們以前跟他們(俄國)關係不好，但他們可以幫我們打擊ISIS，普丁如果喜歡川普，這是個資產。」

川普還說，我不知道我是否會喜歡普丁，但是如果是希拉蕊當選，「我不信她對普丁的態度會比我更嚴厲」。

這是川普自11月8日當選以來，首度召開的記者會，他與許久不見的媒體先是套近乎，謝謝媒體，不過隨即又不忘批評還是有許多媒體對他不友善，問答的過程中也批評個別記者發布假新聞。

(中時電子報)