媒體稱被俄抓住小辮子 川普斥為假新聞

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美國總統當選人川普今天表示，1份指稱俄羅斯企圖左右他行為的文件，可能是由美國情報機構對外洩露。他說，文件內容只是「假新聞」，這種指控不實。

川普在去年7月以來的首次記者會中抨擊，有2個新聞機構作出了他與俄國關係的未經證實報導，但讚揚其他記者未盲目跟進。

川普說：「這都是假新聞，都是騙人的，這些事沒有發生過。」

相關報導稱，俄羅斯情報單位握有他個人及事業有失體面的情報。1060112

(中央社)