NBA》前塞爾提克球員 闖民宅性騷擾被捕

前NBA球員格林因闖入民宅遭逮捕。(美聯社資料照)

根據《TMZ Sports》報導，前NBA球員格林(Orien Greene)本周在佛州惹下麻煩，他夜晚連續闖入兩間民宅，還騷擾1名熟睡中的女屋主，親吻她的脖子並撫摸她的臀部。女屋主驚醒後報案，格林逃到女友家中，在早晨被逮捕。

現年34歲的格林於2005年選秀加入塞爾提克，但是表現不佳，歷經溜馬、國王、籃網，也到海外發展過。最後一季他在紐澤西籃網(現為布魯克林籃網)只上陣3場，生涯平均2.5分、1.5籃板、1.2助攻，總薪資收入大約只有110萬美金。

格林從某個未上鎖的門闖入第一戶房屋，並走進主臥房，看見56歲的女屋主正在睡覺。格林很快就離開，又從車庫闖進第二戶房屋，這次他大膽出手騷擾40歲的女屋主，受害人驚醒尖叫，格林逃往附近的女友家，很快就被逮住，被設置3萬美元的保釋金。

(中時電子報)