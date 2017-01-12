香草航空最新促銷專案今日下午一點登場

我要評比

全日空（ANA）旗下100%出資成立的香草航空台北⇔東京航線年前促銷，心動香草票價單程只要1,328元起，優惠促銷期間自2017年1月12日13:00～2017年1月18日22:30（台灣時間），行動要快！台北⇔東京航線天天4班飛東京。航班頻率高才能真正滿足不同旅客的旅行需求。旅遊型態推陳出新，現在人人都可以是旅遊規劃達人。

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特別是6月日本花季，繡球花海為夏日增添嬌艷色彩，古都鎌倉的明月院和長谷寺更是賞花人氣景點。日本夏季限定的浪漫花海美景，絕對讓你流連忘返，更是今年家庭旅遊的最佳選擇。

(工商)