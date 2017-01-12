香草航空最新促銷專案今日下午一點登場
全日空（ANA）旗下100%出資成立的香草航空台北⇔東京航線年前促銷，心動香草票價單程只要1,328元起，優惠促銷期間自2017年1月12日13:00～2017年1月18日22:30（台灣時間），行動要快！台北⇔東京航線天天4班飛東京。航班頻率高才能真正滿足不同旅客的旅行需求。旅遊型態推陳出新，現在人人都可以是旅遊規劃達人。
快趁著促銷購買省錢機票，輕鬆飛往東京享受歡樂初夏輕旅行！香草航空日本國內線每天最多高達10班班機飛北海道札幌及函館機場，東京玩不夠，再加碼延伸至北海道，大啖北海道頂級鮮甜干貝。
特別是6月日本花季，繡球花海為夏日增添嬌艷色彩，古都鎌倉的明月院和長谷寺更是賞花人氣景點。日本夏季限定的浪漫花海美景，絕對讓你流連忘返，更是今年家庭旅遊的最佳選擇。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。