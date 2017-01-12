花蓮新城深夜車禍 6傷1女命危

花蓮▲白車小客車車頭全毀，仍有2人受困在內，警消持續搶救。（翻攝畫面）

花蓮▲白車小客車車頭全毀，仍有2人受困在內，警消持續搶救。（翻攝畫面）

花蓮▲花蓮新城鄉順安村凌晨0時34分發生一起嚴重車禍，造成6傷1女命危。（翻攝畫面）

花蓮新城鄉順安村凌晨0時34分發生一起嚴重車禍，1輛載滿4名大人及1名小孩的白色小客車疑高速撞上大貨車車尾，造成小客車車頭凹陷全毀，其中兩名大人受困小客車內，消防局派遣破壞車將車頭拉開，將所有傷者分別送往花蓮慈濟及國軍醫院救治。

花蓮縣消防局新秀分出動破壞車輛、救護車等6台車輛，將6名傷者分別送往慈濟醫院以及花蓮國軍醫院，其中1名年約30歲女性，沒有呼吸心跳送往花蓮國軍醫院急救，還有1名年約60歲男子頭部受到撞擊、腳受傷不能動彈，傷勢較重。

另外1名成年男子與小孩頭部受到撞擊，意識不清，送往花蓮慈濟醫院，受困的2名民眾意識清楚，經警消搶救全數脫困；警方到場研判，懷疑深夜車速較快造成兩車發生擦撞，由於傷者尚在慈濟及國軍醫院治療中，真正車禍原因及相關肇事責任，還需要警方車禍處理小組進一步調查釐清

(中時)