批CNN假新聞 川普與記者互嗆

川普今天在記者會上毫不客氣的點名痛批CNN，等於向其宣戰。(圖:美聯社)

川普硬是不讓CNN記者Jim Acosta(左圖舉手者)發問，雙方互嗆。(照片為CNN新聞報導截圖)

美國候任總統川普選後召開的首場記者會，對於記者態度卻顯示出明顯好惡，不但點名抨擊CNN報假新聞，還公開與其記者互嗆。

今天記者會上有關俄羅斯握有川普不利資訊的新聞報導成為焦點，記者會開始前，美國候任白宮發言人史拜塞和美國候任副總統潘斯就連番抨擊該新聞是一則假新聞，並指責偏頗的媒體卻將之報導出去，川普上場後更是不留情面，直接點名CNN報導假新聞。

出席記者會的CNN記者Jim Acosta一聽到被攻擊報假新聞，起先還很有風度地表示，「既然你攻擊了我們，請給我們一個提問機會，總統先生」。不過川普完全不領情的說：「下一個，繼續」，當場挑明了不會點他提問，接著川普點了另一位記者發問。

CNN的記者十分不甘心，開始槓上川普。他在台下不斷表明立場，強調遭到川普平白點名抨擊，應該給他提問機會，川普不但置之不理，還嗆他「你們糟透了」、還要他「安靜，不要這麼無禮」，CNN記者Acosta也不甘示弱，一再重申「你攻擊了我們，請給我們發問一個問題」，川普更說，「我不會讓你發問的」、「你的媒體是假的」雙方就這樣僵持了近一分鐘，最後川普還是堅持讓下一個記者發問。

昨天BuzzFeed發布的一份檔案報導，指稱俄羅斯握有川普的不利證據，包括川普在一次到訪俄羅斯的旅行中，涉及猥褻的性行為，不過包括俄羅斯與川普今天都予以否認，並稱這是假新聞。川普還質疑，情報機構剛向他作完簡報，該則假新聞的消息就走漏給媒體，是非常不光彩也不應該的事。

川普此舉宣告向CNN開戰，將雙方自選後以來的緊張關係白熱化。

CNN隨後由主持人Jake Tapper在直播節目當場做出說明，強調CNN沒有報導假新聞，並認為川普有所誤解。Tapper說，CNN並未如川普所說，提供該則假新聞的詳情，他們昨天只是報導了情報首長已經在上周分別向現任總統歐巴馬以及候任總統川普提供2頁的情報摘要，當中的重點之一是俄羅斯駭入美國大選，另一項重點是俄羅斯在川普競選期間雙方之間的接觸，CNN並未報導BuzzFeed所披露有關俄羅斯掌握川普不利資訊的詳情。

CNN的記者Acosta事後表示，白宮候任新聞發言人史拜塞還警告他稱，如果下次再這樣，就會把他踢出去。

(中時電子報)