NBA》羅斯心緒不寧 曾考慮暫別籃壇
尼克主控羅斯爆發擅離球隊的事件之後，如今已重回先發，但造成的影響可能比表面上更嚴重。根據《紐約每日新聞》報導，羅斯的心理狀態欠佳，他甚至曾經考慮過暫別籃壇，以整理自己的思緒。下一季羅斯即將成為自由球員，這是他期待已久尋求大約的良機，很難相信他會在這時候有這種想法。
儘管這種想法可能只是短暫出現過，然而羅斯本季過得很不愉快卻是事實。羅斯季外從公牛轉來尼克，對新東家有很多期待，結果戰績令人失望，他與教練荷納塞克也漸生嫌隙。對於本季結束就要挑戰自由市場的羅斯來說，不免有些沮喪。根據《紐約每日新聞》的說法，羅斯不告而別並非為了陪伴家人，而是心情惡劣，不得不遠離球隊，回到家人身邊取暖。
另一方面，尼克球團這次的處理方式也很讓人不解，他們全盤接受羅斯的理由，沒有將他禁賽，只以罰款了事。《紐約每日新聞》直言總裁「禪師」傑克生領導無方，並指出羅斯事件象徵著「傑克生時代」已經衰敗到了極點。在公開場合上，傑克生本人對此不聞不問，羅斯是他季外一手延攬來的球員，然而在羅斯失蹤的當天，傑克生居然也沒有當一回事，還把善後的責任推給總教練荷納塞克。
羅斯本季的個人表現並不差，依然繳出了場均17.3分、4.5助攻、3.9籃板。不過傑克生至少還要領導尼克兩年，而羅斯季外就要成為自由球員，在這次的事件之後，羅斯與尼克的緣分很可能也只剩下這半個球季了。
(中時電子報)
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