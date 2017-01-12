南韓警告 北韓鈽元素可製10枚核彈

金正恩昨在元旦，聲稱還稱北韓正積極研發的洲際彈道飛彈。南韓國防部，估計北韓現時擁有50公斤武器級的鈽元素，足以製造10枚核彈。(圖片取自美聯社)

北韓領導人金正恩在元旦，聲稱還稱北韓正積極研發的洲際彈道飛彈「試射準備工作已進入最後階段」，暗示近期將試射。而南韓國防部也密切注意，在今日發表2016年版國防白皮書，估計北韓現時擁有50公斤武器級的鈽元素，足以製造10枚核彈。

南韓國防部表示，北韓截至去年底擁有大約50公斤鈽元素，並且屬於武器級別，數量比8年前的40公斤增加不少，推測足以用來製造10枚核彈。預估北韓現在時擁有超過21枚核彈，比2014年的16枚為多出5枚。不過南韓國防部表示，無法估算北韓擁有多少屬於武器級別的鈾元素，不過北韓擁有相當大的能力，以高濃縮鈾元素生產核彈。

至於北韓金正恩聲稱將強行試射洲際彈道飛彈（ICBM），並會發射至美國本土，白皮書分析指，北韓並不具備該項技術。

(中時電子報)