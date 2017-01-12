NBA》艾佛森重返球場 改打3對3籃球

艾佛森(左)與BIG3聯盟創辦人冰酷巴。(摘自Bleacher Report推特)

NBA名人堂球星「戰神」艾佛森要重回球場了！根據「沃神」的報導，艾佛森已經同意加盟「BIG3」聯盟，披上熟悉的3號戰袍，擔任球員兼教練。該聯盟採用3對3的賽制，每隊有5名球員，將於今年6月展開為期10周的賽程。

聯盟創辦人之一冰酷巴(Ice Cube)專門延攬退休的NBA明星，他說：「球迷還想再看看他們的英雄，其實這些明星都還打得動，只是無法應付太頻繁的比賽而已。因此我想使用籃球最基本的3對3賽制，將之提升到職業的層級。」聯盟每隊有3名先發與2名替補球員，3對3的賽制可以大幅減少體能消耗，讓退休球星向粉絲展示街頭籃球的精髓。

除了艾佛森之外，許多退役球星也共襄盛舉，各自領導1支球隊。包括畢拉普斯(Chauncey Billups)、路易斯(Rashard Lewis)、小歐尼爾(Jermaine O′Neal)、馬丁(Kenyon Martin)、史蒂芬傑克生(Stephen Jackson)、威爾斯(Bonzi Wells)、「白色巧克力」傑森威廉斯(Jason Williams)。

(中時電子報)