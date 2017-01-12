「迎」蔡 舊金山紅藍綠準備好了！
隨著蔡英文總統即將於周五抵達舊金山的日期逼近，灣區的紅、藍、綠陣營都已準備好要盛大「迎蔡」的大陣仗了！
北加州台美人7大社團已租好大型巴士接載台灣鄉親至蔡英文總統下榻的凱悅酒店以示歡迎。「北加州台灣同鄉聯合會」會長李佳林表示，「蔡總統這次來到舊金山灣區，在這裡的台美人都非常興奮，我們一定會以最熱烈的方式來表示我們歡迎之意，絕對要讓蔡英文總統感受到僑胞們對台灣的愛戴，及對新政府的支持。」
由藍營發動組成的「舊金山灣區支持中華民國愛國僑胞」於今天(周三)在兩大華文報紙刊登全版廣告「質問蔡英文」，並喊出「自自冉冉、英文下台」。
以海外國民黨為主的灣區藍營人士早已規畫要在蔡英文總統下榻的酒店前進行示威活動。據負責此一示威活動的人士指出，相關的申請許可動作已在進行之中。
更值得注意的是，舊金山灣區親中的傳統僑團亦規劃動員於周六至蔡英文總統下榻的酒店進行「嗆蔡英文」大規模示威遊行。
這一「嗆蔡英文」示威遊行是由全美中國和平統一促進會聯合會、美洲中國統一促進會聯合總會聯合北加和統會、美西和統會和舊金山灣區促統會於昨日周二共同發起。預計，該項示威遊行將號召至少兩百人以上參加。
主辦這一「嗆蔡英文」示威的「舊金山灣區中國統一促進會」指出， 「平日我們無法到台灣島內高喊反台獨，今日台灣當局台獨領導人蔡英文到美國舊金山過境，我們一定要發出反對台獨的聲音及輿論。」
對統派與藍營即將發動的向蔡英文示威活動，「北美台灣人教授協會」前總會長、北加州分會前會長周信結認為，「美國是自由民主的國家，任何人都有示威的權利」。灣區台美人社團已有所準備了。
(中時電子報)
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