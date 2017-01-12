瓜國盼續支持公路工程 蔡總統點頭
瓜地馬拉總統莫拉萊斯今天向總統蔡英文爭取，希望台灣繼續支持「CA-9號公路」工程；兩國元首會談後，蔡總統說，現在正在執行的公路拓寬建設有良好成效，願續推動合作。
總統蔡英文今抵瓜地馬拉，瓜國總統莫拉萊斯指出，當中，兩國最重要的合作項目之一是2008年所開始展開的「CA-9號公路」的興建工程，這個重建計畫讓瓜地馬拉在基礎建設，尤其是道路聯絡交通上面能夠邁出很大的一步。
他說，感謝中華民國台灣政府過去在「CA-9號公路」上給予的協助，「也希望第四階段的道路拓寬及改善的工程也能有貴國的陪伴協助」。
蔡總統在兩國元首會議後指出，莫拉萊斯提倡的基礎建設、醫療衛生及教育三大主軸上，雙方具體協商並擬定雙邊合作計畫，現在正在執行的「CA-9號公路」拓寬及醫藥計劃都有非常良好的成效，未來也願持續推動相關合作計畫，尤其在文化、特別在觀光旅遊深化交流，讓台瓜邦誼成為踏實外交、互助互惠的最佳典範。
她說，這次也準備了醫療院所急需的藥品，隨專機帶來1000個小朋友的書包，以支持第一夫人的慈善工作。同時總數3萬個書包將盡速送達，讓小朋友能開心的背著上學。
蔡總統說，在基礎建設上，雙方現在最重要的一個大型合作計劃就是「CA-9號公路」拓寬的工程已完成了2個階段，第3階段正在緊鑼密鼓的施工當中，「很高興我們得以參與前述3個階段的工程」，成果獲得瓜國各界正面的評價，後續工程將一本初衷，分階段來協助；目前將由駐瓜地馬拉大使館和瓜國政府單位來進行磋商，希望在適當的時間會有一些合作計畫出現。1060112
(中央社)
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